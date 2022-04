Ex-São Paulo, Cipriano deve ser comprado pelo Sion já de olho em revenda

O Sion acenou positivamente para a compra de Marquinhos Cipriano. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no começo da atual temporada, o agora lateral-esquerdo deve ver o clube suíço negociar para diminuir o valor e exercer a opção de compra colocada em contrato.

A opção imposta no contrato é avaliada em 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 7,7 milhões), mas, por conta da guerra na Ucrânia, o clube tentará diminuir o valor, segundo apurado pela reportagem da GOAL.

Apesar da possível compra, o lateral-esquerdo formado no São Paulo pode não permanecer na Suíça. O jogador deve ser renegociado pelo Sion, que enxerga em Cipriano um bom caminho para fazer dinheiro. Clubes da Bélgica, Alemanha, Inglaterra e França já demonstraram interesse. O clube suíço estabelece o preço do jogador entre 4 e 6 milhões de euros (R$ 20,5 e R$ 30,8 milhões, respectivamente).

O negócio, inclusive, deve render dinheiro também ao São Paulo e ao Desportivo Brasil. Devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa, os clubes terão direito a 1,5% e 1% do valor total do negócio feito pelo Sion.

Caso o negócio com o Sion não avance da forma esperada, a tendência é de Cipriano sair livre no meio deste ano. Como tem contrato com o Shakhtar até junho de 2023 e a invasão russa à Ucrânia não tem previsão de findar, o jogador certamente buscaria um outro destino, soube a GOAL.

Mais artigos abaixo

Marquinhos Cipriano está na Europa desde 2018. O jogador de 23 anos foi comprado pelo Shakhtar, onde disputou 26 partidas, que pagou 1 milhão de euros ao São Paulo para ter o jogador em definitivo. A saída do Tricolor foi por conta de uma exigência para renovar com o clube: um empréstimo para o São Bento, que não foi aceito pelo atleta, que queria permanecer no Morumbi.

No Sion desde o começo da temporada 21/22, o jogador já disputou 28 jogos, sendo 27 pela liga suíça e um pela Schweizer Cup. Criado pelo São Paulo, teve passagens por seleções de base e disputou oito jogos com a Amarelinha Sub-20.