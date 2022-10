Ex-Santos e Grêmio, Zanotta conduz clube dos EUA aos playoffs da MLS

Diretor de futebol André Zanotta explica mudanças feitas no FC Dallas de 2021 para 2022 e detalha como o clube se destaca na atual temporada

Semifinalista da conferência oeste da Major League Soccer (MLS) depois de vencer o Minnesota United, na noite dessa segunda-feira (18), na disputa de pênaltis, o FC Dallas é liderado por um brasileiro. O diretor de futebol do clube é André Zanotta, que tem passagens por Santos, Sport e Grêmio.

Foi o dirigente quem liderou as mudanças no clube de 2021 para 2022. Na temporada passada, a equipe ficou na 11ª colocação da conferência oeste e não se classificou para os playoffs. Um ano mais tarde, o time garantiu a terceira colocação da conferência e, nessa segunda-feira, avançou para a semifinal, fase em que enfrentará o Austin.

Em entrevista exclusiva à GOAL, o diretor de futebol do FC Dallas, André Zanotta, explica o que mudou no clube de 2021 para 2022.

"Mudou a comissão técnica, o treinador, vieram dois auxiliares novos e um preparador físico novo. A gente fez a maior contratação da história do clube em valores, o Alan Velasco, que veio do Independiente, da Argentina. Fizemos a maior transferência interna da MLS em valores, o Paul Arriola. Trouxemos um goleiro com base na seleção holandesa, Maarten Paes. A gente trouxe um novo lateral que estava no LAFC, Marco Farfán", declarou.

"A gente trouxe o camisa 9 da seleção dos Estados Unidos [Jesús Ferreira], valorizou os jogadores. Fizemos contratações que tiveram impacto imediato. A gente mudou muita coisa no clube que não fica à mostra, mudamos a mentalidade interna, processos e protocolos no time principal. O clube passou a usar isso, fazendo uma nova era no FC Dallas. A gente teve uma temporada ruim, mas já passou. Agora, temos ambição grande pra disputar", acrescentou.

A campanha da equipe até aqui é motivo de celebração para Zanotta. O desempenho superior ao de 2021 foi exaltado pelo executivo de futebol.

"Nós estamos muito felizes com o desempenho esse ano, comparando com o que passamos no ano passado, time foi mal, fizemos troca na comissão técnica. Tivemos que tomar decisões difíceis. Esse ano, a gente ficou na zona dos playoffs desde a terceira rodada. Ficamos em terceiro na fase inicial da MLS. A gente imaginava um ano melhor que o ano passado", afirmou.

A definição de metas não é um padrão adotado no futebol dos Estados Unidos. Pelo contrário. O FC Dallas não adota essa postura ao avaliar o trabalho feito no esporte.

"O americano entende muito que o esporte só um ganha. Isso é muito mais uma irracionalidade que existe no Brasil, onde há doze clubes grandes e todos acham que têm que ser campeões. A gente quer ter um time competitivo, que sempre esteja nos playoffs e sempre lute por títulos. A gente não mede, mas a gente acredita que será sempre candidato a vencer. Demos um passo importante. A possibilidade de ganhar títulos vai chegar", concluiu.