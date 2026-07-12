Ex-primeiro-ministro da Espanha provoca as estrelas da França

Mariano Rajoy, ex-primeiro-ministro da Espanha, causou um choque na seleção francesa antes do confronto entre os Matadores e os Galo na semifinal da Copa do Mundo.

A seleção espanhola chegou às semifinais após uma vitória dramática por 2 a 1 sobre a Bélgica, enquanto a França se classificou após vencer o Marrocos por 2 a 0.

Em artigo publicado no jornal El Debate, Rajoy elogiou a classificação de sua seleção para as semifinais da Copa do Mundo, afirmando que “falta pouco, e esperamos que o que vem a seguir seja ainda melhor”.

E continuou: “A seleção espanhola nos encantou com uma atuação magnífica e merece muitos parabéns pelo que apresentou, já que a Bélgica não foi um adversário fácil”.

Ele destacou em seu artigo: “Agora, o próximo confronto será contra a França nas semifinais, e não devemos esquecer que a França já foi bicampeã mundial, chegou à final da última edição, venceu todos os seus jogos nesta edição da Copa do Mundo e lidera o ranking da FIFA”.

E enfatizou: “A França também conta com um elenco de altíssimo nível, mesmo sem os franceses, apresenta um futebol magnífico e será um adversário extremamente difícil”.

Ele observou: “O que a seleção espanhola deve fazer? Nesta situação, prefiro não responder a essa pergunta, para que ninguém siga minha opinião e as coisas acabem dando errado. O clima não permite nenhum risco”.

E concluiu: “Já ganhamos a Copa do Mundo uma vez e também conquistamos o título da Eurocopa quatro vezes, ou seja, mais do que a França, que se sagrou campeã continental apenas duas vezes... Vamos ver o que vai acontecer; quanto a mim, tenho o pressentimento de que vamos vencer”.