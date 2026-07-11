Ex-primeiro-ministro da Espanha acende a mecha antes do confronto com a França

O ex-primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy gerou uma onda de polêmica com declarações consideradas ofensivas à seleção francesa, às vésperas do aguardado confronto entre “La Roja” e “Les Bleus” na próxima terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

Em um artigo de opinião publicado pelo jornal espanhol “El Debate”, o ex-líder do Partido Popular parabenizou a seleção espanhola pela classificação, mas se desviou de sua linha analítica para fazer uma observação polêmica sobre a escalação francesa, afirmando que ela “possui um nível muito alto, mesmo sem nenhum jogador francês”, em uma referência implícita às origens africanas da maioria dos astros da seleção.

Rajoy havia iniciado sua análise elogiando a seleção francesa, destacando suas duas conquistas da Copa do Mundo e sua chegada à final na última edição, além de liderar o ranking da FIFA e vencer todos os jogos do torneio atual, antes de fazer sua declaração polêmica.

O ex-primeiro-ministro destacou o desafio que aguarda a defesa espanhola, a melhor linha defensiva do torneio, liderada por Aymeric Laporte e Pau Cubarsi, diante do astro Kylian Mbappé, que lidera a artilharia com oito gols, empatado com Lionel Messi, além do poder ofensivo francês representado por Ousmane Dembélé (5 gols) e Michael Olise (5 assistências).