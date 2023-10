Ex-namorada de Raheem Sterling e Mario Balotelli é encontrada morta aos 38 anos

Ex-modelo da Playboy, Tabby Brown faleceu nesta terça (17); A causa da morte não foi revelada

A modelo Tabby Brown, de 38 anos, morreu nesta terça-feira (17), na Inglaterra. A causa da morte não foi revelada. Tabby, que cresceu no sul de Londres, e trabalhou como modelo para a revista Playboy, cativou o público inglês após estrelar o programa de namoro The Bachelor, do Canal 5.

Além de pousar na Playboy, Tabby Brown esteve nas revistas Elle e Cosmopolitan. Ela também foi dançarina e participou de videoclipes de Snoop Dogg, Dizzie Rascal e B.O.B, além de anúncios da Canon, Virgin Atlantic, AX e Lynx.

Tabby esteve noiva de Mario Balotelli por sete meses em 2011. No entanto, a modelo alegou que o fim do relacionamento se deu pela infidelidade do então jogador do Manchester City.

“Eu realmente me apaixonei por Mario (Balotelli). Ele me disse que ia estabelecer e constituir uma família. Então eu descobri que ele teria um filho com a ex-namorada, havia histórias constantes sobre ele em festas com outras mulheres e todas as mensagens de ‘ela é apenas uma amiga”, disse na época em uma entrevista.

Raheem Sterling, jogador do Chelsea, também esteve em um relacionamento com Tabby Brown, quando ele ainda estava no Manchester City em 2016. Os dois foram fotografados juntos após um encontro.

Amigos e familiares também prestaram homenagem na última foto de Tabby no Instagram, postada em fevereiro de 2022. Nas redes sociais, amigos, fãs e familiares lamentaram a partida da modelo. Um deles a descreveu como um “verdadeiro anjo”, enquanto outro disse: “Descanse em paz. Isso definitivamente foi um choque. Minhas sinceras condolências à sua família e amigos."