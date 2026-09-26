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Ex-Milan: Athekame estreia como titular pela Suíça e dá assistência

Suíça

O início de temporada de ZacharyAthekame tem sido excelente: o lateral ex-Milan, que se transferiu para o Lyon por empréstimo seco no verão, segue indo muito bem também com a Suíça depois de surpreender a todos na Ligue 1. Hoje chegou a estreia como titular pela seleção suíça e ele deixou sua marca na vitória por 3 a 0 sobre Montenegro.


Assistência para o primeiro gol de Amdouni com um cruzamento rasteiro pelo lado direito da área, depois também participa do terceiro gol suíço com outro passe para Amdouni. Noventa minutos em campo como titular também para Ardon Jashari, que atuou ao lado de Freuler no meio-campo.

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