O ex-lateral-esquerdo dos suábios assina com o 1. FC Köln. Sosa chega por empréstimo de um ano do clube inglês Crystal Palace ao Effzeh, o que foi confirmado pelo clube nesta terça-feira. Segundo relatos da imprensa, o acordo não inclui opção de compra.

No Palace, Sosa tem contrato válido até 2028. No entanto, ele já não tinha mais nenhuma perspectiva em Londres: na temporada passada, somou apenas 842 minutos em campo em todas as competições, distribuídos por 18 partidas.

O jogador de 28 anos ainda conhece a Bundesliga de sua passagem pelo VfB Stuttgart, onde disputou 115 jogos oficiais entre 2018 e 2023, nos quais marcou cinco gols e deu outras 35 assistências. Ficou especialmente na memória sua última temporada com a camisa dos suábios: com dois gols e 12 assistências, teve papel decisivo para que o VfB se mantivesse na elite em 2023 como 15º colocado da tabela.

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Borna Sosa volta à Bundesliga para defender o 1. FC Köln

Na sequência, Sosa se transferiu para o Ajax Amsterdam por uma taxa de oito milhões de euros, onde, por conta de atuações inconsistentes, rapidamente perdeu a condição de titular. Após uma passagem de um ano pelo FC Turin, acabou chegando ao Crystal Palace no verão de 2025.

O jogador de 28 anos conhece "muito bem a Bundesliga por sua passagem pelo VfB Stuttgart e tem uma valiosa experiência internacional. Ao mesmo tempo, em nossas conversas, nós o conhecemos como uma pessoa muito reflexiva e positiva, cuja personalidade combina muito bem conosco", disse o diretor-geral esportivo do Köln, Thomas Kessler: "Com seu forte pé esquerdo, sua vocação ofensiva e sua alta qualidade nos cruzamentos, ele amplia nossas possibilidades."