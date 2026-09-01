Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Borna SosaGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

Ex-joia da Bundesliga retorna à Alemanha

Bundesliga
B. Sosa
M. de Wit
Mercado da bola
FC Koeln
Crystal Palace
Premier League

Na Bundesliga, Borna Sosa viveu no VfB Stuttgart o seu grande avanço. Agora, ele retorna à elite do futebol alemão.

O ex-lateral-esquerdo dos suábios assina com o 1. FC Köln. Sosa chega por empréstimo de um ano do clube inglês Crystal Palace ao Effzeh, o que foi confirmado pelo clube nesta terça-feira. Segundo relatos da imprensa, o acordo não inclui opção de compra.

No Palace, Sosa tem contrato válido até 2028. No entanto, ele já não tinha mais nenhuma perspectiva em Londres: na temporada passada, somou apenas 842 minutos em campo em todas as competições, distribuídos por 18 partidas.

O jogador de 28 anos ainda conhece a Bundesliga de sua passagem pelo VfB Stuttgart, onde disputou 115 jogos oficiais entre 2018 e 2023, nos quais marcou cinco gols e deu outras 35 assistências. Ficou especialmente na memória sua última temporada com a camisa dos suábios: com dois gols e 12 assistências, teve papel decisivo para que o VfB se mantivesse na elite em 2023 como 15º colocado da tabela.

Borna SosaGetty Images

Borna Sosa volta à Bundesliga para defender o 1. FC Köln

Na sequência, Sosa se transferiu para o Ajax Amsterdam por uma taxa de oito milhões de euros, onde, por conta de atuações inconsistentes, rapidamente perdeu a condição de titular. Após uma passagem de um ano pelo FC Turin, acabou chegando ao Crystal Palace no verão de 2025.

O jogador de 28 anos conhece "muito bem a Bundesliga por sua passagem pelo VfB Stuttgart e tem uma valiosa experiência internacional. Ao mesmo tempo, em nossas conversas, nós o conhecemos como uma pessoa muito reflexiva e positiva, cuja personalidade combina muito bem conosco", disse o diretor-geral esportivo do Köln, Thomas Kessler: "Com seu forte pé esquerdo, sua vocação ofensiva e sua alta qualidade nos cruzamentos, ele amplia nossas possibilidades."

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google