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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ex-jogador marroquino questiona as decisões do VAR contra o Egito

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A polêmica não cessa

A seleção egípcia foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após uma derrota emocionante para a Argentina por 3 a 2, em uma partida de tirar o fôlego até os últimos instantes.

No entanto, o apito final não pôs fim à polêmica, já que as decisões da arbitragem, especialmente as intervenções do árbitro assistente de vídeo (VAR), se tornaram o centro de um amplo debate entre especialistas e a mídia, em meio a acusações de que teriam desempenhado um papel determinante na eliminação dos Faraós.

A trajetória da seleção egípcia no torneio terminou com uma derrota dramática para a Argentina, mas a polêmica arbitral ofuscou o resultado, depois que a partida testemunhou uma série de decisões controversas, que geraram amplas contestações nos círculos esportivos.

Nesse contexto, o ex-árbitro marroquino Abdelali Al-Nasiri criticou o desempenho da tecnologia de árbitro assistido por vídeo (VAR) durante a partida, afirmando em declarações ao “africafoot” que as intervenções do VAR não foram justas com a seleção egípcia.

Al-Nasiri afirmou: “Na minha opinião, o VAR foi mais severo com o Egito do que o próprio árbitro de campo. Ele interveio em jogadas que considerou merecedoras de revisão, enquanto ignorou outras situações nas quais deveria ter intervindo”.

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O ex-árbitro marroquino lamentou a forma como a tecnologia de vídeo foi utilizada durante a partida, considerando que faltou coerência na aplicação dos critérios de revisão, o que se refletiu diretamente no andamento da partida.

Ele acrescentou que a seleção egípcia não merecia ser eliminada dessa forma, ressaltando que os Faraós fizeram uma de suas melhores partidas no torneio e mereciam um resultado melhor, não fossem algumas decisões arbitrais que, em sua opinião, influenciaram o andamento da partida.

A partida testemunhou uma série de episódios polêmicos relacionados à arbitragem, sendo a mais notável a anulação de um gol da seleção egípcia após a consulta ao VAR, além de pedidos para que fossem marcadas faltas a favor dos Faraós que não foram atendidos pela equipe de arbitragem, o que gerou uma onda de polêmica entre analistas e ex-jogadores e abriu espaço para críticas generalizadas na mídia internacional.

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