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Ex-jogador do Real Madrid: Vinícius é horrível... Ver ele jogar me deixa furioso

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Vinicius Junior
R. van der Vaart
Espanha
Alemanha
Brasil
Países Baixos

Críticas severas ao astro brasileiro

O holandês Rafael van der Vaart, ex-jogador do Real Madrid, criticou duramente o comportamento do brasileiro Vinícius Júnior, estrela do clube, após a derrota para o Bayern de Munique (2 a 1) na terça-feira passada pela Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique deu um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões, após derrotar o Real Madrid em seu próprio estádio, o Santiago Bernabéu, por 2 a 1.

A partida de volta está marcada para o próximo quarta-feira, na Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Liverpool e Paris Saint-Germain.

Van der Vaart disse, segundo o jornal “As”: “É horrível. Vê-lo jogar me deixa furioso. Sinto muita pena dele, porque é um jogador fantástico. Mas toda vez que ele toca na bola, mesmo que seja um toque leve, ele se joga no chão esperando que o adversário receba um cartão vermelho, e depois se levanta como se nada tivesse acontecido. É isso que me entristece nele.”

E acrescentou: “O Real Madrid é um clube onde você pode ter um desempenho ruim durante toda a partida, mas a torcida não se importa. Porque eles sabem que, de repente, e sem aviso prévio, aquela energia gigantesca vai voltar e animar o estádio. As coisas não funcionam assim no Bayern de Munique.”

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