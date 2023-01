Ex-jogador do Flu, Marcelo Sander vai à Índia para expansão da Ronaldinho Soccer Academy

Marcelo Sander visita Ronaldinho Soccer Academy na Índia

Presente em vários países e estados do Brasil, a ‘Ronaldinho Soccer Academy’ está perto de expandir a sua rede de escolas na Índia. A ideia surgiu após o êxito obtido com as primeiras instituições que se instalaram no país em 2019, nas cidades de Bengaluru, Kochi e Chennai, todas na região sul.

Responsável pelas relações internacionais do grupo Assis Moreira, Marcelo Sander viajou à Índia com o objetivo de acertar os detalhes para que o projeto ganhe forma. O ex-jogador revelou como foi o processo da primeira escola e os objetivos para as próximas instituições.

“Quando o Ronaldo estava atuando pelo Milan, o Blackburn Rovers tinha o interesse na contratação. Conhecemos então o Mr Balaji Rao, um dos donos do clube. Ele sempre quis contar com o Ronaldinho de uma forma mais social. Sendo assim, foi fundada a primeira rede, em 2019. Agora estamos pensando e conversando sobre esse projeto. O povo indiano ama futebol e seria muito interessante para todos”, disse.

Agora empresário, Sander, que teve passagem pelo Fluminense em 1996, já morou na Índia e foi o responsável pela transferência de Elano para o futebol local. Além disso, intermediou negociações como a do italiano Materazzi, o colombiano ‘Speed’ Mendoza e do francês Anelka.

O projeto do ex-jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira é voltado para crianças e jovens de 4 a 17 anos, e também existe nos Estados Unidos, Arábia Saudita, Dubai, Coreia do Sul, Azerbaijão, Israel e em diversos pontos do Brasil. O objetivo principal é colocar os jovens em contato com um treinamento exclusivo que une esporte e educação.