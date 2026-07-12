Ex-jogador do Benfica (43) morre após trágico acidente de trânsito

O mundo do futebol português ficou chocado com o falecimento de Manú. O FC Alverca confirmou na manhã de domingo que o ex-atacante faleceu aos 43 anos em um acidente de trânsito em Portugal.
“O FC Alverca tomou conhecimento, com grande tristeza, do falecimento de Manú, ex-jogador do clube. Expressamos nossas sinceras condolências à sua família, amigos e a todos que compartilharam com ele sua trajetória de vida e carreira”, escreveu o clube no X.
O Benfica, um de seus ex-clubes, também se pronunciou sobre o falecimento. “O clube expressa suas sinceras condolências à família e aos amigos”, informou o clube português.
Manú, cujo nome completo é Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, iniciou sua carreira profissional de quinze anos no FC Alverca. O ponta-direita atuou posteriormente, entre outros, pelo SC Lourinhanense, Benfica, Modena FC, AC Carpenedolo, Estrela da Amadora, AEK Atenas, Marítimo, Beijing Guoan, Ermis Aradippou e Vitória FC.
Manú conquistou seus maiores sucessos esportivos no Legia Varsóvia. Com o clube polonês, ele venceu duas vezes a Copa Nacional.
Em 2015, Manú se despediu do futebol de alto nível. Depois disso, continuou atuando nas divisões inferiores do futebol português.
Durante a temporada 2011/12, Manú enfrentou o PSV com o Legia de Varsóvia na Liga Europa. Na partida de ida, no Estádio Philips, ele jogou um tempo. O PSV venceu aquele confronto por 1 a 0. Na partida de volta, o português não entrou em campo.