Ex-jogador do Arsenal e do Barcelona: Marrocos chegará à final da Copa do Mundo... e esta seleção será campeã

Héctor Bellerín, atual jogador do Real Betis e ex-jogador do Arsenal e do Barcelona, apostou que o Marrocos chegará à final da Copa do Mundo de 2026.

Bellerín disse hoje, quarta-feira, em declarações às contas oficiais do Real Betis nas redes sociais, sobre suas previsões para o torneio: “A Espanha e o Marrocos chegarão à final, e a La Roja será coroada campeã da Copa do Mundo”.

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A seleção marroquina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado do Brasil, da Escócia e do Haiti, enquanto a seleção espanhola está no Grupo H, junto com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.

A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo uma vez, em 2010 na África do Sul, quando derrotou a Holanda na final (1 a 0), com um gol marcado pelo lendário jogador do Barcelona, Andrés Iniesta, aos 116 minutos do segundo tempo da prorrogação.

Já os Leões do Atlas tiveram seu maior destaque mundial na última edição, em 2022 no Catar, quando ficaram em quarto lugar após a derrota para a Croácia (2 a 1) na disputa pelo terceiro lugar.