Ex-jogador da seleção inglesa recebe ameaça de morte durante partida contra o México

A partida contra o México, na madrugada de hoje, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, não foi fácil para a Inglaterra, tanto dentro quanto fora do campo.

A Inglaterra se classificou para as quartas de final com uma vitória por 3 a 2, após uma partida acirrada em que jogou com dez jogadores e que foi marcada por grandes tensões dentro do campo e fora dele.

A tensão, que em alguns momentos se transformou em confrontos violentos, não se limitou apenas aos jogadores e à comissão técnica, mas se estendeu às arquibancadas, onde ocorreram vários desentendimentos.

De acordo com o jornal “The Sun”, um ex-jogador da seleção inglesa foi ameaçado nas arquibancadas por um torcedor mexicano enfurecido.

David Bentley, que acompanhava a seleção inglesa na Copa do Mundo, passou um tempo “divertido” durante a partida épica na Cidade do México.

Durante a partida, o jogador de 41 anos trocou gestos com um torcedor furioso que o ameaçou com um gesto de degolamento, enquanto olhava fixamente para o ex-jogador do Tottenham Hotspur.

A situação se agravou quando outro torcedor fez o mesmo, apontando o gesto de degolamento para o ex-jogador da seleção inglesa.

Ao estilo inglês, Bentley respondeu de forma bem-humorada, balançando o pulso e chamando o torcedor de “idiota”.

Apesar das críticas ferrenhas dos torcedores do time adversário, Bentley comemorou com elegância após o apito final da partida.

O ex-jogador de futebol foi visto dançando com um grupo de torcedores da seleção inglesa, conforme mostram vários vídeos compartilhados nas redes sociais.