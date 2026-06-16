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England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

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Ex-jogador da seleção inglesa aconselha Tuchel: “Não repita o erro de Southgate”

Inglaterra x Croácia
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Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Cole
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Alemanha

Joe Cole pede a Tuchel que livre a Inglaterra da velha maneira de jogar

Joe Cole, ex-jogador da seleção inglesa, acredita que a campanha de sua seleção na Copa do Mundo “não terminará bem” se o técnico Thomas Tuchel cometer um erro semelhante ao de seu antecessor, Gareth Southgate.

A Inglaterra inicia sua campanha na Copa do Mundo enfrentando a Croácia amanhã, quarta-feira, e a seleção dos Três Leões busca alcançar um resultado melhor do que o segundo lugar conquistado no Campeonato Europeu há dois anos.

Tuchel ainda está avaliando algumas dúvidas relacionadas à escolha da escalação antes da estreia da Inglaterra, especialmente quem entre Morgan Rogers e Jude Bellingham começará atrás de Harry Kane.

O técnico alemão deu a entender, no início da semana, que poderia “facilmente” escalar os dois meio-campistas ofensivos no mesmo esquema, já que havia escalado Rogers na ala direita pela seleção inglesa anteriormente.

Mas Joe Cole, ex-ala inglês, insistiu que Tuchel não deve voltar ao velho hábito da Inglaterra de tentar encaixar todos os seus melhores jogadores na escalação titular.

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Cole disse ao jornal inglês “Metro”: “Acho que a abordagem dele até agora tem sido realmente revigorante. Voltando ao caso de Gareth, ele chegou logo após um período em que perdemos o rumo por cerca de quatro anos; não foi nada bom e o nível dos jogadores caiu, por qualquer motivo que fosse”.

Ele acrescentou: “Então, tivemos a oportunidade de trazer novos jogadores, conquistamos um bom espírito de equipe, construímos um sistema e partimos daí”.

E continuou: “Mas, de repente, os jogadores se tornaram estrelas, e então voltamos à velha era no final do mandato de Gareth, quando acho que ele talvez tenha sentido que não se tratava apenas de 11 homens em campo”.

E completou: “Alguns deles tinham prestígio agora, eram campeões; por isso, senti que o Gareth estava lutando contra o retorno à velha maneira”.

O ex-jogador do Chelsea continuou: “Thomas chegou e começamos de novo. Temos todos esses jogadores incríveis, campeões e alguns deles grandes estrelas: Declan Rice, Harry Kane e Jude Bellingham, mas ele disse a eles: ‘Eu sou o técnico’”.

Ele observou: “Acho que ele fez isso, escolheu um estilo de jogo, escolheu uma filosofia e escolheu o tipo de jogador que quer, e vai continuar trabalhando assim”.

E acrescentou: “Pessoalmente, estou muito animado com isso, desde que ele se mantenha fiel a essa abordagem. Se ele voltar aos velhos hábitos, as coisas não vão acabar bem”.

E explicou: “Acho que precisamos nos livrar desse hábito, e não vamos fazer isso, porque todo mundo quer saber quem vai começar. Todos nós gostamos de comparar, mas, no fim das contas, precisamos esquecer os indivíduos, pois o que importa é o coletivo”. 

E acrescentou: “Acho que somos péssimos nisso neste país, e eu mesmo já sofri com isso, no que diz respeito a incitar os jogadores uns contra os outros. Você é, em essência, um jogador de futebol individual, porque luta muito para se tornar um jogador de futebol; depois, precisa deixar o ego de lado e se dedicar à sua equipe todas as semanas”.

E acrescentou: “Quando o jogo acaba, quer vocês tenham jogado ou não, ainda precisam jantar juntos. É uma situação realmente complicada que vocês precisam saber administrar”.

E concluiu: “Esses jogadores devem entrar neste torneio sabendo que alguns serão as estrelas, outros jogarão todas as minutos e outros não jogarão nenhum minuto, mas, independentemente de sua situação pessoal, precisam se dedicar ao grupo, e isso vale tanto para quem começa a partida quanto para quem não começa”.


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