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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ex-jogador da Argentina insulta a Espanha... e lenda do Barcelona responde

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Barcelona
C. Puyol
R. La Volpe

O programa “Los Maestros”, do canal TUDN, testemunhou um dos momentos mais tensos, depois que Carles Puyol e Ricardo La Volpe entraram em uma discussão acalorada durante a análise das partidas das semifinais da Copa do Mundo de 2026.

O jornal Sport” revelou os bastidores da acirrada discussão que ocorreu entre La Volpe, campeão mundial com a Argentina em 1978, e Puyol, que conquistou o título com a Espanha na Copa do Mundo de 2010.

A conversa começou normalmente sobre o esperado confronto entre Espanha e França, antes que La Volpi gerasse polêmica ao questionar o lugar da seleção espanhola ao longo da história, o que levou o ex-capitão do Barcelona a responder imediatamente.

La Volpi afirmou que a Espanha só começou a se impor no cenário mundial após conquistar a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, enfatizando: “O que a Espanha tem a ver com isso? Vocês apareceram em 2010; antes disso, não existiam”.

Mas Puyol rejeitou essa afirmação e lembrou que o sucesso daquela geração começou dois anos antes da Copa do Mundo, quando a Espanha conquistou o título da Euro 2008.

Copa do Mundo
França crest
França
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Apesar disso, La Volpe manteve sua opinião e perguntou, com tom de reprovação: “Campeões do mundo? Quantos títulos vocês têm?”

Além disso, o técnico argentino considerou que a Espanha viveu por muito tempo das memórias daquela geração de ouro e que o esquema 4-3-3 não é uma inovação espanhola, mas sim algo que já havia sido aplicado pelo técnico italiano Arrigo Sacchi há muitos anos.

E acrescentou: “Desde 2010 vocês vivem de uma história antiga. Onde estava essa história em 2014? E em 2018? E em 2022? Só agora surgiu uma nova geração entre vocês”.

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