Ex-Flamengo chama atenção na Europa e entra na mira do futebol inglês

O atacante André Luiz, de 23 anos, está em alta no futebol europeu e entrou na mira de vários clubes, entre eles Sunderland e Brentford, da Premier League. O jogador, que atualmente está no Rio Ave, é também motivo de briga entre os principais times portugueses como Porto, Benfica e Sporting.

Segundo soube a GOAL, o Rio Ave estima receber algo entorno dos 15 milhões de euros pelo atacante, que atua na ponta e é visto como um jogador de velocidade, força física e drible. Atualmente, ele soma cinco gols e cinco assistências em 15 jogos pelo Campeonato Português.

Em 2023, André Luiz foi emprestado pelo Flamengo ao Estrela Amadora e ano seguinte foi adquirido de forma definitiva. No início deste ano, chegou ao Rio Ave por cerca de 2,2 milhões de euros.

O contrato de André com o Rio Ave vai até junho de 2029. Vale destacar que o time português, faz parte do grupo controlado pelo empresário grego Evangelos Marinakis, que comanda também Nottingham Forest e Olympiacos.