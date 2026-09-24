Adel Aqla, ex-astro da seleção do Kuwait, gerou polêmica com declarações contundentes após o confronto entre as seleções da Arábia Saudita e do Kuwait, afirmando que a Arábia Saudita não foi a parte melhor na partida, e que a imagem apresentada pela seleção saudita foi resultado do que a seleção kuwaitiana ofereceu durante o jogo.

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Adel Aqla disse, em declarações pelo canal "Abu Dhabi Esportivo": "Não sei de que forma jogamos contra a seleção saudita, nem mesmo as soluções individuais apareceram porque o trabalho coletivo não existiu", criticando a maneira como os jogadores do Kuwait lidaram com a partida, e apontando que a ausência de organização coletiva se refletiu de forma clara no desempenho da equipe.

O ex-astro do Kuwait acrescentou: "Mesmo nas transições, a seleção kuwaitiana não apareceu contra a seleção saudita", afirmando que a seleção do Kuwait não conseguiu explorar os espaços ou criar o perigo necessário durante os períodos da partida, o que fez com que a Arábia Saudita aparecesse de forma melhor dentro de campo.

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Aqla foi além ao afirmar que a diferença que apareceu entre as duas seleções não reflete uma superioridade individual clara da seleção saudita, enfatizando que os jogadores do Kuwait possuem capacidades que não são inferiores às de seus adversários do outro lado.

Adel Aqla disse: "Os jogadores da seleção saudita não são melhores do que os jogadores da seleção do Kuwait", considerando que o desempenho apresentado pela seleção kuwaitiana contribuiu diretamente para dar à seleção saudita vantagem durante a partida, e não necessariamente por causa da existência de uma grande diferença na qualidade dos elementos entre as duas partes.

O ex-astro do Kuwait encerrou suas declarações com uma mensagem clara, dizendo: "A seleção do Kuwait foi quem fez a seleção saudita aparecer com essa vantagem", atribuindo ao desempenho da seleção kuwaitiana e à sua maneira de lidar com o confronto grande parte da responsabilidade pela imagem apresentada pelas duas seleções durante o jogo.







