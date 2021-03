Ex-Corinthians, Galo e Vasco, Clayton entra na mira do Alianza Lima, do Peru

Atacante de 25 anos estava no Dínamo de Kiev e também teve passagens por Figueirense e Bahia

O atacante Clayton, de 25 anos, pode voltar ao futebol sul-americano. No entanto, o destino não é o Brasil. O jogador, que se destacou no Figueirense e teve passagens por Atlético-MG, Bahia, Corinthians e Vasco, interessa ao Alianza Lima, do Peru.

O nome de Clayton vem sendo observado pela diretoria da equipe peruana, que já fez os primeiros contatos e pode formalizar uma proposta pelo atacante nos próximos dias. Ele estava defendendo o Dinamo de Kiev, da Ucrânia.

Em 2016, Clayton foi convocado por Rogério Micale para disputar os jogos contra Nigéria e África do Sul, em preparação para a Olímpiada do Rio. Na ocasião, ele substituiu Luan, que estva lesionado.

O atacante Clayton está convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, no lugar de Luan, do Grêmio, lesionado. pic.twitter.com/lVxNASJAg6 — Polidoro Júnior (@PolidoroJunior) March 20, 2016

Caso acerte com o Alianza Lima, Clayton jogará ao lado de Hérnan Barcos, o atacante argentino foi anunciado pelo clube peruano no mês passado. Além disso, Jefferson Farfán está muito próximo de confirmar o retorno ao clube blaquiazul.