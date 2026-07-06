Ex-companheiro de Ronaldo após a derrota para a Espanha: “Não quero dizer algo de que possa me arrepender”

Ricardo Quaresma criticou duramente Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, depois que a seleção de seu país não conseguiu superar a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha venceu a Portugal com um gol de Mikel Merino, marcado no primeiro minuto do tempo de acréscimo da partida.

O jornal “Recorde” divulgou as declarações de Quaresma no programa “Live Mood”, onde o ex-jogador da seleção portuguesa afirmou que a equipe saiu da Copa do Mundo sem apresentar um desempenho notável, acrescentando ainda que o técnico nunca lhe causou boa impressão.

Ele afirmou: “Para mim, as coisas correram mal do início ao fim. Tudo deu errado. Não houve um único jogo em que pudéssemos dizer que jogamos bem ou que atacamos muito e tivemos azar”.

E enfatizou: “Até hoje, vocês entregaram o jogo para a Espanha do início ao fim. A Espanha dominou a partida inteira, fez o que quis e controlou o ritmo do jogo; quando quis acelerar o ritmo, fez isso, e quando quis desacelerar, fez isso também, enquanto nós ficamos lá sem vontade, sem alegria, muito lentos”.

O ex-jogador do Porto, do Chelsea e do Barcelona acrescentou: “Além disso, o que são essas substituições que eu não entendo... Estou cansado de dizer isso, mas o Martínez nunca me impressionou. Gostem ou não dele, não me importa se estão insatisfeitos ou não, mas precisamos de mais diversão neste campeonato”.

E continuou: “Desde a chegada de Martínez, não vi a seleção nacional apresentar um desempenho brilhante. Essa é a verdade. Ele experimentou cinquenta estratégias, e nenhuma delas deu certo. A prova disso: estamos voltando com a equipe que todos descreveram como a melhor da história... Mas a melhor da história em quê? O que eles conquistaram? Vamos voltar para casa frustrados e de coração partido. É melhor eu não comentar mais sobre este torneio, senão vou acabar dizendo coisas das quais me arrependeria depois”.

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E Quaresma acrescentou: “É preciso que venha um técnico que entenda disso. Ninguém deve menosprezar o respeito pelo técnico, mas é imprescindível que haja essa personalidade e essa ética. Eu me prejudiquei várias vezes porque fiz o que me veio à cabeça e o que a partida exigia de mim; e, claro, houve treinadores que não gostaram disso e me substituíram. Isso é natural, são escolhas deles, eles é que são responsáveis. Mas eu fiz o que a partida exigia.”

E acrescentou: “Esses jogadores têm moral suficiente para fazer o que a partida exige deles, pois ninguém vai responsabilizá-los. Ninguém vai dizer nada se eles falharem; então, por que não assumem mais responsabilidade? Do que têm medo? A seleção nacional precisa se reunir, definir o que está certo e o que está errado e nomear um técnico que entenda disso.”

Com a presença de Roben Dias também, Quaresma continuou dizendo: “Renato Vega está fazendo uma partida fantástica, não é? Na defesa? Porque quando ele quer construir o ataque pela retaguarda, causa um caos total... O grande problema aqui é que, embora haja claramente um técnico, você precisa assumir a responsabilidade em campo e ser você mesmo o técnico. O técnico pode passar a semana inteira treinando pelo lado esquerdo, mas a partida vai exigir que você vá para o lado direito. O que você vai fazer? Vai olhar para o técnico esperando que ele diga ‘não, vá para o lado direito’? Estamos falando de jogadores de altíssimo nível, considerados os melhores do mundo.”

E concluiu: “Não posso ficar olhando para o técnico esperando que ele me dê instruções dizendo para onde devo ou não devo ir. Há coisas aqui que não entendo. Nosso meio-campo... Jogadores fantásticos, grandes talentos, mas que se mostraram muito fracos neste torneio. Um meio-campo muito fraco. Um ataque fraco, uma defesa instável... Não posso culpar apenas o Martínez, pois os jogadores também têm sua parcela de responsabilidade e não deram o que deveriam ter dado.”

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