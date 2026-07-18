Ex-companheiro de equipe: Messi é um louco!

Dois dias antes do tão aguardado confronto entre a Argentina e a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o ex-zagueiro francês Samuel Umtiti revelou um lado da personalidade de Lionel Messi, relembrando suas memórias com o capitão da seleção argentina durante os anos em que jogaram juntos no Barcelona.

Messi, de 39 anos, se prepara para disputar a terceira final de sua carreira na Copa do Mundo, depois de ter perdido a final de 2014 para a Alemanha e de ter levado a Argentina ao título na edição de 2022 contra a França, antes de conduzir o “Tango” à final atual para enfrentar a Espanha, em busca da quarta estrela na história da seleção.

“Calmo e tímido, mas adora brincadeiras”

Durante sua participação no programa “After Foot”, da rádio francesa RMC, Umtiti falou sobre a personalidade de Messi fora do campo, dizendo: “Ele é uma pessoa incrível. Por natureza, é calmo e tímido, mas sabe rir e brincar com os companheiros”.

Ele acrescentou que o capitão da Argentina estava sempre presente nos encontros em Barcelona, explicando: “Durante as refeições da equipe, ele sempre se sentava conosco, rindo e brincando com todo mundo. No fim das contas, ele é um ser humano como qualquer outro”.

“Você sabe o que ele vai fazer, mas ele faz mesmo assim”

Sobre enfrentar Messi nos treinos, o zagueiro francês admitiu que pará-lo era uma tarefa quase impossível.

“É claro que ele me driblava nos treinos. É muito difícil”, disse ele.

E acrescentou, descrevendo seu estilo de jogo: “Sempre digo que ele é louco... mas no sentido positivo da palavra”.

E continuou: “Você pode prever o que ele vai fazer, mas garanto que, muitas vezes, é impossível pará-lo. Você sabe que ele vai chutar da mesma maneira em direção ao canto aberto, e até o goleiro sabe disso, mas, mesmo assim, ele consegue acertar”.

Umtiti destacou que Messi possui um talento único e irrepetível, dizendo: “Ele tem algo que nenhum outro jogador tem... e é muito difícil explicar isso”.

“Ele antecipa o jogo antes de todos”

Umtiti não se limitou apenas às habilidades técnicas, mas destacou que o que mais distingue Messi é sua capacidade de antecipar o jogo antes que ele aconteça.

Ele disse: “Às vezes sinto que ele enxerga a partida antes de todo mundo. Ele sabe de antemão o que você vai fazer, e isso é impressionante”.

Ele acrescentou que os rebotes que parecem sorte para alguns não são coincidência, explicando: “Até mesmo as bolas que voltam para ele após os duelos, acredito que fazem parte da maneira como ele antecipa o jogo”.

Não há comparação com Cristiano

Ao encerrar sua entrevista, Umtiti se posicionou na eterna polêmica entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Ele disse: “É por isso que, para mim, não vejo espaço para comparações”.

E acrescentou: “Cristiano Ronaldo é um atleta excepcional e um jogador incrível, e seus números falam por si, mas quando se trata do futebol em si, para mim não há discussão diante do que Messi oferece”.

Uma final com um caráter especial

A final deste domingo terá um caráter especial para Messi, já que ele enfrentará a Espanha, país para o qual se mudou aos 13 anos e onde teve início sua trajetória no futebol pelo Barcelona há mais de duas décadas.

A seleção argentina chegou à final após derrotar a Inglaterra, a Suíça, o Egito e Cabo Verde, enquanto a seleção espanhola chegou à final após eliminar a França, a Bélgica, Portugal e a Suíça.