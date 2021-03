Ex-Botafogo, Luis Henrique sai do banco e decide em vitória do Olympique de Marseille

Jovem atacante brasileiro precisou de apenas 11 minutos em campo para comandar a virada do Marseille, que luta para encostar nas primeiras posições

A torcida do Olympique de Marseille terá bons motivos para comemorar nesse sábado. Em um jogo difícil contra o Brest, o Marseille venceu por 3 a 1, com uma atuação breve - mas 'de gala' - do jovem brasileiro Luis Henrique. O cria do Botafogo saiu do banco de reservas e em pouco tempo deu duas assistências, que garantiram o triunfo marselhista.

Aos 32 minutos do segundo tempo, o placar marcava 1 a 1, quando Luis Henrique entrou no campo no lugar de Álvaro González, aquele mesmo que teria sido racista com Neymar. Aos 43 minutos, ele deu um passe para o gol de Thauvin. Cerca de quatro minutos depois, já nos acréscimos, ele serviu Cuisance, que deu números finais ao jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com a vitória, o Marseille pode terminar a rodada no quinto lugar da Ligue 1. Se o Lens vencer o Metz no domingo (14), assume a quinta posição. A distância do quinto para o quarto lugar é de 10 pontos. Vale lembrar que a partir dessa temporada, o quinto colocado joga a Conference League, enquanto o quarto vai para a Liga Europa.

Mais artigos abaixo

Luis Henrique chegou ao Olympique em 25 de setembro de 2020, e foi mais uma saída que ajudou a complicar a situação do Botafogo no Brasileirão. Revelado pelo Três Passos, do Rio Grande do Sul, Luis chegou ao Botafogo em 2018 e se destacou no time carioca.

Até o momento, Luis Henrique participou de 15 jogos com a camisa do time francês. Ele ainda não marcou gol, mas soma quatro assistências: duas contra o Brest, uma contra o Rennes e uma contra o Nice.