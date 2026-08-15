Ex-astro do United: Flick estará acabado se permitir isso a Mourinho

A guerra entre Barcelona e Real Madrid ainda não começou, embora as duas equipes façam sua primeira aparição no Campeonato Espanhol dentro de poucos dias.

Ainda assim, muitos já começaram a ansiar pelo confronto que reunirá os dois gigantes da Espanha durante a nova temporada, bem como pelo duelo entre José Mourinho e Hansi Flick, algo para o qual o treinador alemão disse estar preparado.

Flick afirmou recentemente: "Sim, e por que não? Ele é o treinador da equipe rival, e eu estou sempre preparado para enfrentar qualquer pessoa".

Diante dessa situação, muitos alertam sobre as coisas que Mourinho pode fazer com Flick, coisas que ele já fez no passado com Pep Guardiola, e que foram decisivas para a sua saída do Barcelona.

Entre aqueles que não hesitaram em falar sobre o perigo que o treinador português representa para Flick está Quinton Fortune, ex-astro do Manchester United, que conhece bem Mourinho.

A rede Defensa Central publicou as declarações de Fortune à rede Premier Bet, em que ele disse: "Flick é uma pessoa calma, e acho que ele já sabe o que o espera agora, após o retorno de Mourinho ao Real Madrid".

E continuou: "Se ele permitir que Mourinho entre na sua cabeça, está acabado. Acabou tudo. Se Mourinho conseguir chegar a essa região, você está condenado".

E enfatizou: "Flick é um bom treinador, mas Mourinho é um mestre nesses jogos psicológicos, e além disso ele tem qualidade suficiente em seu elenco para prejudicar o Barcelona também dentro de campo".

E acrescentou: "Mourinho fará tudo o que estiver ao seu alcance para desviar a atenção dos seus jogadores das pressões, e tentará desestabilizar o Barcelona e provocar barulho na mídia em outra frente, a fim de transferir toda a pressão para Flick e sua equipe. Será um teste verdadeiro e duro para eles".

Dessa forma, o treinador alemão terá de tomar muito cuidado, especialmente porque o treinador português chegou ao Real Madrid determinado a recuperar a mentalidade competitiva da equipe merengue.