Ex-astro do Barcelona anuncia aposentadoria

O ponta Cristian Tello anunciou sua aposentadoria do futebol profissional, após uma carreira que se estendeu por 16 anos no mais alto nível, por meio de um vídeo publicado em suas contas nas redes sociais, no qual repassou os principais momentos de sua trajetória e agradeceu a todos que o acompanharam ao longo dela.

Tello disse no início de sua mensagem, reproduzida pelo jornal "Sport" catalão: "Hoje é um daqueles dias difíceis para qualquer jogador. Chegou a hora de me despedir do futebol profissional".

Leia também

Salah falta à sessão de seu julgamento

Dupla do Real Madrid se aproxima do confronto contra a Inter de Milão

A carreira de Tello esteve especialmente ligada ao Barcelona, depois de ter subido pela academia do clube, passando também por Damm e Espanyol durante as etapas de formação, antes de chegar ao time principal na temporada 2011-12 sob o comando de Pep Guardiola.

O ponta disputou 86 partidas pelo time catalão, nas quais marcou 20 gols, e conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, antes de encerrar sua passagem pelo Camp Nou em 2014.

Tello transferiu-se em seguida para Porto e Fiorentina, antes de retornar à Espanha pela porta do Real Betis, onde passou 5 temporadas e conquistou a Copa do Rei.

O jogador espanhol prosseguiu sua carreira posteriormente com Los Angeles FC, Al-Fateh e Al-Orobah, além de sua última experiência nos Emirados Árabes Unidos.

16 anos de profissionalismo

Tello reconheceu que não imaginava viver sua maior paixão ao longo de todos esses anos no mais alto nível, dizendo: "Na vida, eu não imaginaria desfrutar do que amo no mais alto nível durante 16 anos".

E acrescentou o jogador de 35 anos: "Considero-me realmente especial", reconhecendo ao mesmo tempo que sua carreira não esteve isenta de momentos difíceis, que o ajudaram, segundo suas palavras, a crescer e a formar sua personalidade atual.

Tello inicia agora uma nova fase longe da competição, dizendo: "Começa uma nova fase, diferente na minha vida, sem aquele desejo de competir, mas com a mesma felicidade".

O jogador dedicou parte de sua mensagem de despedida à família, agradecendo à esposa e às duas filhas, e disse: "Tenho certeza de que sem elas ao meu lado, eu não teria desfrutado de tudo isso. Elas foram o meu motor em toda essa história".

Tello encerrou sua mensagem agradecendo a todos os clubes que fizeram parte de sua carreira profissional, anunciando assim o encerramento de uma jornada que se estendeu por 16 anos nos campos de futebol.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da "Kooora".