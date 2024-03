Ex-assessor de Dudu, do Palmeiras, é alvo de busca e apreensão da Polícia Civil

Padrinho de casamento do atacante foi alvo de operação da Polícia Civil na última semana; ex-gerente do atleta também é investigado

A Polícia Cvil do estado de São Paulo fez, na última semana, uma operação de busca e apreensão por causa de um prejuízo de mais de R$ 18 milhões do atacante Dudu, do Palmeiras. O padrinho de casamento do atleta e ex-assessor, Thiago Donda, foi um dos investigados. Outro alvo da ação é o ex-gerente de banco Joelson Aguilar dos Santos.

Aparelhos celulares, computadores, notebooks e documentos bancários, produtos estéticos, máquinas de cartão de crédito e um HD externo foram recolhidos no endereço comercial de Thiago Donda.

Na residência de Joelson, um telefone, autorizações para a transferência de veículos e documentos de um veículo, registrado na empresa de Dudu e transferido com assinatura falsa, sem o conhecimento do jogador, também foram apreendidos.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Ainda foram recolhidos um boleto bancário em nome da empresa do atacante palmeirense e duas páginas de extrato bancário, sendo uma de firma aberta por Dudu e outra da empresa BWF Assessoria Esportiva, registrada em nome de Thiago Donda.

Cesar Greco/Palmeiras

Joelson Aguilar dos Santos atuou como gerente de contas de Dudu no Banco Bradesco até o fim de 2022, quando o jogador iniciou contatos com a instituição financeira a fim de averiguar transferências irregulares. Logo após as primeiras descobertas, o profissional foi desligado da companhia.

Procurada para falar sobre o assunto, a assessoria de imprensa de Dudu informa que "o caso está sendo conduzido pela equipe jurídica do atleta, liderada pelos doutores Adriana Cury e Cid Vieira. Os advogados não se manifestarão sobre o caso, mas seguem colaborando com as autoridades e reafirmam a confiança no trabalho da Justiça".