Ex-árbitro espanhol: a jogada do astro argentino não justificava a expulsão

Alfonso Pérez Borol, ex-árbitro espanhol e analista de arbitragem da Rádio Marca, deu sua opinião sobre a jogada em que Leandro Paredes entrou com violência em Rodri, durante a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina.

Borol, que apitou 225 partidas na La Liga, avaliou o desempenho do árbitro esloveno Slavko Vinčić, responsável pela arbitragem da final da Copa do Mundo.

O jornal Marca publicou as declarações de Borol, nas quais ele afirmou: “A falta de Paredes justifica claramente um cartão amarelo, mas, de forma alguma, se pode expulsar um jogador por causa dessa jogada”.

Ele acrescentou que o árbitro de campo deveria ter mostrado o cartão amarelo a Paredes mais rapidamente após a infração.

Por outro lado, o comentarista Raúl Farilla não concordou com a avaliação de Borol sobre a situação, pois considerava que Slavko Vinčić deveria ter mostrado o cartão vermelho ao jogador argentino.

Durante a partida, Varela criticou o que descreveu como estilo violento e agressividade física dos jogadores da seleção argentina, considerando que a entrada de Paredes merecia uma punição mais severa do que apenas um cartão amarelo.

Essa jogada reflete a divisão de opiniões entre árbitros e a mídia que acompanhou a final da Copa do Mundo, que testemunhou inúmeras situações polêmicas e confrontos entre os jogadores das duas seleções até o apito final.