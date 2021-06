Evolução defensiva é trunfo de Cuca no Atlético-MG

Mesmo com vários desfalques e maratona de jogos, evolução tática defensiva do time impressiona

Apenas seis gols sofridos nos últimos 14 jogos. Desde a estreia do Atlético-MG na Copa Libertadores, dia 21 de abril, a defesa atleticana tem média de 0,42 sofrido por partida e se destaca como um dos principais trunfos do trabalho do técnico Cuca até aqui na temporada 2021. Nesse período, o Galo perdeu apenas uma partida: na estreia do Brasileirão, diante do Fortaleza, no Mineirão. Foi também a única oportunidade nesses 14 jogos que o time mineiro sofreu mais de um gol no jogo.

Quando assumiu o Atlético-MG no início da temporada, Cuca destacou que tinha a intenção de montar uma equipe equilibrada e mudou o estilo de jogo anteriormente adotado pelo antecessor, o argentino Jorge Sampaoli. O ataque atleticano foi o segundo melhor do campeonato com 64 gols marcados na campanha do terceiro lugar na Serie A, mas a defesa teve o segundo pior desempenho entre os times classificados à Libertadores, com 45 gols sofridos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após a vitória sobre o Sport Recife, na Ilha do Retiro, por 1 a 0, o técnico Cuca valorizou a evolução tática defensiva do time, mesmo com vários desfalques e maratona de jogos:

“A gente fica muito feliz por ver a equipe jogar uma partida tão consistente quanto jogou, sofrendo poucos riscos de tomar gol e oferecendo muitos riscos ao adversário. Fizemos um jogo bastante intenso. Não é fácil jogar quarta-feira em Belém, voltar para BH, viajar para o Nordeste, fazer outro jogo intenso como foi hoje. Temos quatro gols sofridos nos últimos 11 jogos, é uma média muito baixa e boa”, destaca.

Atlético busca um zagueiro

Mesmo com a evolução nos números, a diretoria do Atlético-MG está em busca de reforço para a defesa e vem analisando alguns nomes. Jemerson, formado na base do Galo, está deixando o Corinthians ao fim do seu contrato e agrada. No entanto, os valores salariais são empecilho.

Samir, defensor de 26 anos da Udinese, também recebeu uma sondagem inicial. O ex-Flamengo tem intenção de retornar ao Brasil, mas o clube italiano só libera em caso de negociação em definitivo.

Samir, de amarelo, marca Belotti, do Torino. Foto: Getty

Maratona de jogos pela frente

Na disputa de três competições paralelas - Copa Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil -, o Atlético-MG tem um calendário de jogos bem apertado nas próxima semanas. Com seis desfalques de atletas convocados para jogos de Eliminatórias, Copa América além de amistosos da seleção brasileira olímpica, a diretoria do Galo preferiu seguir um caminho diferente do Flamengo e não pediu adiamento de seus jogos junto à CBF.

Até os duelos contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, o time mineiro não terá nenhuma semana livre para treinamentos: serão dez jogos em pouco mais de um mês. Na próxima quinta-feira (9), o Atlético-MG recebe o Remo, no Mineirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como venceu por 2 a 0 em Belém, o time comandado por Cuca pode até perder por um gol de diferença que garante vaga.

Pelo Brasileirão, o Galo enfrenta o São Paulo no Mineirão, em duelo de candidatos ao título no domingo, dia 13, a partir das 16h (horário de Brasília).