Os preparativos do Real Madrid para a nova temporada não se limitaram ao time principal, já que o clube continua organizando suas diversas equipes em preparação para o início das competições, no âmbito de um plano que visa garantir que todas as categorias estejam prontas antes do pontapé inicial.

No momento em que o time real iniciou seus treinos para a nova temporada pela primeira vez sob o comando de José Mourinho em sua segunda passagem pelo clube, o clube recebeu uma notícia importante sobre o time de reservas, segundo o jornal AS.

A Federação Espanhola de Futebol anunciou, na segunda-feira, o registro oficial do Real Madrid “C” para participar da Segunda Divisão espanhola, como parte de suas decisões relativas ao registro dos clubes para a nova temporada, juntamente com as demais equipes do clube que participam de competições não profissionais.

De acordo com a decisão, o Real Madrid C disputará as competições da temporada no Grupo 1, enquanto se aguarda a aprovação da distribuição final dos clubes pela Federação Espanhola.

Leia também: Datas do retorno de Mbappé e as contratações do Real... Mourinho escapa da tragédia de Alonso

O prazo para a inscrição dos clubes está previsto para encerrar em 15 de julho, e as partidas da liga terão início no fim de semana de 5 e 6 de setembro, marcando o início da jornada da equipe reserva na nova temporada.

A importância da decisão reside no fato de que a equipe de base do Real Madrid não conseguiu, na temporada passada, se manter na Segunda Divisão após perder as duas partidas da repescagem contra o Estepona, sendo rebaixada para a Terceira Divisão.

No entanto, o rebaixamento dos clubes Tarazona e Arentero para a segunda divisão, devido ao não pagamento dos salários dos jogadores, abriu espaço para a inscrição de outros dois clubes, o que beneficiou a equipe de base do Real Madrid.

A inscrição inclui outras equipes do Real Madrid que participam de categorias não profissionais: o Castilla na Primeira Divisão, o Real Madrid “B” na Primeira Divisão Feminina e as equipes de base na Segunda Divisão e na Primeira Divisão Espanhola.

Além disso, o Castilla “B”, que ocupou a outra vaga disponível nessa categoria, inscreveu sua equipe de base na Quarta Divisão Espanhola.

Leia também: Vídeo: Sem descanso nem meias soluções... O primeiro treino de Mourinho no Real Madrid

Leia também: Mourinho cede ao desejo de Pérez... O Real mantém o “demônio” de Zidane