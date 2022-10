Everton x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Neste domingo (9), Red Devills buscam voltar a vencer no Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Embalado com a vitória sobre o Omonia por 3 a 2 na fase de grupos da Liga Europa, o Manchester United visita o Everton neste domingo (9), às 15h (de Brasília), no Goodison Park, pela décima rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois de quatro vitórias seguidas no Inglês, o United foi derrotado pelo rival Manchester City por 6 a 3 na última rodada, e agora busca a recuperação. Atualmente, soma 12 pontos e luta para entrar no G-4.

Para o confronto, Varane lutar para retornar após sofrer uma lesão no tornozelo. Caso não esteja apto, Victor Lindelof é o mais cotado para substituí-lo.

Do outro lado, o Everton vem de duas vitórias seguidas na Premier League, e aparece no meio da tabela com 10 pontos.

Dominic Calvert-Lewin, recuperado de lesão, volta a ficar à disposição de Lampard, mas é improvável que ele comece jogando.

Em 208 jogos disputados entre as equipes, o Manchester United registra 90 vitórias, contra 70 do Everton, além de 48 empates. No último encontro, válido pela Premier League 21/22, o Everton venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável EVERTON: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Onana, Gueye, Iwobi; Gordon, Maupay, Gray.

Escalação do provável MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; McTominay, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial.

Desfalques

Everton

Ben Godfrey, Nathan Patterson, Mason Holgate e Yerry Mina, lesionados, estão fora.

Manchester United

Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek e o capitão Harry Maguire, lesionados, estão fora.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Goodison Park – Liverpool, ING

• Arbitragem: DAVID COOTE (árbitro), GARY BESWICK e ADAM NUNN (assistentes), TONY HARRINGTON (quarto árbitro) e JARRED GILLETT (AVAR)