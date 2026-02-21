Goal.com
Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoManchester United
Felipe Proença

Everton x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Times fazem o fechamento da 28ª rodada da Premier League na próxima segunda, no Hill Dickinson Stadium

Everton e Manchester United medem forças na próxima segunda-feira (23), às 17h (horário de Brasília), em confronto que encerra a 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo acontece no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Everton x Manchester United

A partida entre Everton e Manchester United será transmitida de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Que horas começa Everton x Manchester United

crest
Premier League - Premier League
Hill Dickinson Stadium

Últimas notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Everton x Manchester United

EvertonHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
J. Pickford
2
N. Patterson
6
J. Tarkowski
32
J. Branthwaite
16
V. Mykolenko
19
T. George
10
I. Ndiaye
27
I. Gueye
37
J. Garner
22
K. Dewsbury-Hall
11
T. Barry
31
S. Lammens
5
H. Maguire
6
L. Martinez
23
L. Shaw
2
D. Dalot
18
Casemiro
19
B. Mbeumo
16
Amad
8
B. Fernandes
37
K. Mainoo
10
M. Cunha

4-2-3-1

MUNAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • D. Moyes

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Carrick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Notícias do Everton

Derrotado na última rodada pelo Bournemouth de virada por 2 a 1, o Everton mira uma rápida reação novamente jogando em seus domínios. Na metade de cima da tabela, os Toffees procuram vencer para se manterem na briga por uma vaga em competições europeias.

Notícias do Manchester United

Ainda invicto desde a chegada de Michael Carrick, o Manchester United tenta manter a onda positiva trazida pelo novo treinador. Com quatro vitórias e um empate no período, os Red Devils buscam um triunfo após o 1 a 1 com o West Ham para continuarem entre os quatro primeiros.

Retrospecto recente

EVE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

MUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

EVE

Outros

MUN

1

2

Empates

2

Vitórias

5

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

