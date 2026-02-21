Everton x Manchester United: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Everton e Manchester United medem forças na próxima segunda-feira (23), às 17h (horário de Brasília), em confronto que encerra a 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. O jogo acontece no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Como assistir Everton x Manchester United

A partida entre Everton e Manchester United será transmitida de forma exclusiva pelo Disney+ Premium, no streaming.

Que horas começa Everton x Manchester United

Premier League - Premier League Hill Dickinson Stadium

Últimas notícias e prováveis escalações

Notícias do Everton

Derrotado na última rodada pelo Bournemouth de virada por 2 a 1, o Everton mira uma rápida reação novamente jogando em seus domínios. Na metade de cima da tabela, os Toffees procuram vencer para se manterem na briga por uma vaga em competições europeias.

Notícias do Manchester United

Ainda invicto desde a chegada de Michael Carrick, o Manchester United tenta manter a onda positiva trazida pelo novo treinador. Com quatro vitórias e um empate no período, os Red Devils buscam um triunfo após o 1 a 1 com o West Ham para continuarem entre os quatro primeiros.

