Everton x Leicester: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Lutando contra o rebaixamento, os Foxes buscam a vitória neste sábado no Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na zona de rebaixamento, com 11 pontos, o Leicester City visita o Everton na tarde deste sábado (5), às 14h30 (de Brasília), no Goodison Park, pela 15ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Manchester City por 1 a 0 na última rodada, o Leicester volta a campo buscando a recuperação no Campeonato Inglês.

Rodgers trata como dúvida a presença de Jonny Evans, com problema na panturrilha, enquanto Wilfred Ndidi espera retomar sua parceria com Youri Tielemans.

Do outro lado, o Everton, com 14 pontos, vem de uma vitória (sobre o Crystal Palace por 3 a 0), e um empate com o Fulham sem gols.

Para o confronto em casa, o técnico Lampard pode mandar a campo a mesma equipe da última rodada. Assim, Demarai Gray, Dominic Calvert-Lewin e Anthony Gordon podem formar o trio de ataque.

Em 117 jogos disputados entre as equipes, o Everton registra 45 vitórias, contra 37 do Leicester City, além de 35 empates. No último encontro, válido pelo Inglês 21/22, o Everton venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável EVERTON: Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Onana, Gueye; Gray, Iwobi, Gordon; Calvert-Lewin.

Escalação do provável LEICESTER CITY: Ward; Castagne, Faes, Amartey, Justin; Ndidi; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy.

Desfalques

Everton

Yerry Mina, Ben Godfrey e Andros Townsend, lesionados, seguem fora.

Leicester

Ryan Bertrand e Ricardo Pereira, machucados, também desfalcam o Leicester City.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 14h30 (de Brasília)

• Local: Goodison Park – Liverpool, ING

• Arbitragem: DAVID COOTE (árbitro), NICK HOPTON e TIMOTY WOOD (assistentes), ANDY MADLEY (quarto árbitro) e PAUL TIERNEY (AVAR)