Everton Cebolinha quer voltar ao Brasil, mas Benfica insiste em recuperar valor pago ao Grêmio

Everton Cebolinha pensa em voltar ao Brasil no mercado da bola. Em meio à segunda temporada no Benfica, o atacante de 25 anos estuda a possibilidade de retorno ao país, onde se destacou pelo Grêmio, conforme apurado pela GOAL.

Parte do estafe do jogador trabalha com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro em breve — Atlético-MG e Flamengo são tratados como alternativas para uma mudança ainda na janela de transferências de janeiro. A ideia é ficar mais perto da seleção brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2022, que acontecerá no Qatar.

Antes da transferências para o futebol lusitano, Everton Cebolinha é figura constante nas convocações de Tite. No entanto, desde a sua ida para o Estádio da Luz, deixou de aparecer com tanta frequência na equipe. Ele acredita que a volta ao Brasil pode ajudá-lo a recuperar espaço com a comissão técnica.

Ciente do desejo do jogador, o Benfica estuda duas alternativas: um empréstimo com compensação financeira ou a venda em definitivo com valor próximo ao investido em sua contratação, ocorrida em agosto de 2020. O clube desembolsou cerca de 20 milhões de euros à época para tirá-lo do Grêmio. O montante, estimado em R$ 122,15 milhões, é considerado inviável para os padrões do Brasil.

Com contrato até junho de 2025, Everton Cebolinha ainda não rendeu o esperado com as cores do Benfica. Nesta temporada, soma 28 jogos, com 1.545 minutos em campo. No período, fez 16 partidas na condição de titular. O atacante ainda contabiliza quatro gols e cinco assistências. Em sua primeira temporada, fez 48 jogos, com oito gols assinalados e dez assistências.