Everton x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Inglês 2025/26

Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal visita o Everton neste sábado (20), em um confronto que marca a primeira vez dos Gunners no The Hill Dickinson Stadium. A partida é válida pela temporada 2025/26 do Campeonato Inglês.

O Everton chega pressionado após uma atuação muito abaixo contra o Chelsea na rodada passada, quando foi derrotado por 2 a 0 fora de casa. A equipe comandada por David Moyes tenta reagir diante de sua torcida, mas o novo estádio ainda não se consolidou como um trunfo: os Toffees perderam dois dos últimos quatro jogos como mandantes. Outro dado que preocupa é o desempenho diante de adversários que disputam a Champions League: o Everton perdeu todos os cinco jogos contra equipes da elite europeia nesta temporada. Moyes espera reduzir essa diferença de qualidade, embora tenha limitações importantes para escalar seu time ideal, seja por lesões ou por ausências relacionadas à Copa Africana de Nações. Ainda assim, o retrospecto recente em casa contra o Arsenal anima: os londrinos venceram apenas uma vez nas últimas sete visitas. A expectativa é de um Everton disposto a dificultar a vida de Mikel Arteta, que reencontra seu ex-clube de jogador agora como técnico.

O Arsenal, por sua vez, vem de uma vitória bastante atípica na rodada anterior. Mesmo fazendo talvez sua pior atuação na temporada, os Gunners venceram o Wolverhampton graças a dois gols contra do adversário. O cabeceio de Tolu Arokodare chegou a colocar os Wolves em vantagem no Emirates Stadium, mas um erro defensivo de Yerson Mosquera nos minutos finais acabou garantindo o triunfo do time de Londres. O resultado manteve o clube londrino com dois pontos de vantagem sobre o Manchester City, embora exista a possibilidade de a equipe iniciar a rodada na segunda colocação. Apenas a vitória garante a liderança no dia de Natal, um detalhe simbólico, já que o clube nunca conquistou o título inglês em temporadas nas quais liderava a tabela nesse período. Arteta, portanto, trata o momento com cautela.

Onde assistir a Everton x Arsenal

No Brasil, o duelo entre Everton e Arsenal será transmitido com exclusividade do grupo Disney. Enquanto a ESPN apresenta o jogo na TV fechada, o Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora, transmite digitalmente. A bola rola às 17h (horário de Brasília) deste sábado (20).

Notícias e prováveis escalações

Everton

O Everton tem baixas importantes para o confronto. Kiernan Dewsbury-Hall sofreu uma lesão no tendão contra o Chelsea e está fora. Jack Grealish é dúvida após uma atualização preocupante de Moyes. Iliman Ndiaye e Idrissa Gana Gueye estão servindo suas seleções na AFCON, o que pode deixar o meio-campo bastante desfalcado. Jarrad Branthwaite, Seamus Coleman e Merlin Röhl também não jogam. A tendência é que Tyler Dibling, Carlos Alcaraz e Dwight McNeil atuem mais avançados, apoiando Thierno Barry.

Prováveis escalações: Jordan Pickford; Jake O'Brien, Michael Keane, James Tarkowski e Vitali Mykolenko; James Garner e Tim Iroegbunam; Tyler Dibling, Carlos Alcaraz e Dwight McNeil; Thierno Barry. Técnico: David Moyes.

Arsenal

O Arsenal segue lidando com problemas defensivos. Ben White deve ficar afastado por cerca de um mês. Com Riccardo Calafiori novamente disponível, a defesa será reorganizada em relação ao jogo contra o Wolves. Martin Odegaard está recuperado e reassume o papel de articulador no meio, enquanto Gabriel Martinelli, Leandro Trossard e Eberechi Eze disputam uma vaga pelo lado esquerdo do ataque. Kai Havertz sofreu mais um revés físico em seu retorno e segue fora, assim como Cristhian Mosquera, Gabriel e Max Dowman.

Prováveis escalações: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Piero Hincapie, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

