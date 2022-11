Evaristo Piza analisa tabela e estreia do ASA em Arapiraca

Em conversa com o site do ASA, o técnico do clube, Evaristo Piza, comentou a divulgação da tabela do Campeonato Alagoano e o fato de o Gigante estrear em casa, contra o Coruripe, no dia 11 de janeiro.

"É sempre positivo estrear em casa, estrear com muita força e lutar pela vitória com o apoio da torcida. O Estadual vai ser curto e nosso mando de campo vão ser crucial para a temporada", declarou Piza.

A Federação Alagoana de Futebol divulgou a tabela no último final de semana. Ainda segundo a tabela, o ASA fará 5 dos sete jogos da fase classificatória, confrontos só de ida, em Arapiraca, considerando que enfrenta o Cruzeiro, também de Arapiraca, no Coaracy, mas com mando de campo do adversário.

"A tabela nos dá uma vantagem, mas isso por si só não vai nos garantir os pontos para classificação. Teremos mais de 40 dias de pré-temporada e vamos nos preparar para fazer valer o mando de campo e a força de nossa torcida", destacou Piza.

Antes de estrear em casa pelo Estadual no dia 11, o Gigante terá o Ferroviário, no Ceará, pela pré-Copa do Nordeste.

Confira tabela:

ASA x Coruripe - 11/01

CSA x ASA - 14/01 ou 15/01

ASA x CSE - 18/01 ou 21/01

Murici x ASA - 25/01 ou 28/01

ASA x CRB - 01/02 ou 04/02

Cruzeiro x ASA 25/02

ASA x Aliança - 08/02 ou 11/02