Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, morre aos 74 anos

Vítima de um câncer no cérebro, Eurico foi mandatário do Gigante da Colina em quatro oportunidades

Por volta das 11h desta terça-feira (12), Eurico Miranda faleceu aos 74 anos por conta de complicações de um câncer no cérebro no Hospital , localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Eurico enfrentava problemas graves de saúde nos últimos anos. O então presidente do Conselho de Beneméritos do superou recentemente um câncer na bexiga e outro no pulmão, além de um derrame em agosto do ano passado, que deixou sequelas leves.

Ele foi presidente do clube em dois períodos: entre 2001 e 2008 e 2014 a 2017, divididos em quatro mandatos. Desde 1990, no entanto, fez parte da vida política do Cruz-Maltino como vice-presidente de futebol. Seu envolvimento na agremiação ficou marcado pelas contratações de Roberto Dinamite e Bebeto, a amizade com Romário e as divergências políticas com opositores e até à Rede Globo.

Faleceu agora há pouco o ex-presidente do , Eurico Miranda, ele tinha um câncer no cérebro. Eurico foi um dos pouquíssimos amigos que fiz no futebol. Com certeza, sentirei falta de fumarmos um charuto juntos e dos bons papos que batíamos. Meus sentimentos à família! pic.twitter.com/bZ31CI4xu1 — Romário (@RomarioOnze) 12 de março de 2019

As condições de saúde do ex-presidente não eram boas desde o início de 2018 e, por isso, as idas ao Estádio São Januário e as aparições públicas em geral foram reduzidas. Eurico recebia acompanhamento médico em casa e, quando saía, se locomovia com cadeira de rodas, como quando recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em comemoração aos 120 anos do time.

Ainda não há informações sobre o velório e enterro.