É quase impossível melhorar a sensação que o Barcelona de Flick transmite neste início de temporada, segundo o articulista do jornal "Sport" catalão, Ernest Folch, que considera que a "não contratação" de Julián Álvarez teve, curiosamente, um efeito positivo e deu a chave para o "caminho natural que este elenco excepcional deveria ter seguido".

E acrescentou Folch: "Quantas teorias formulamos todos sobre quem deveria ser o substituto de Lewandowski, quantas vezes sonhamos com contratações impossíveis de Haaland, Kane ou do próprio Julián, quantos artigos sobre a necessidade de haver uma referência no ataque... e eis que a dupla Flick–Deco transforma a necessidade em virtude mais uma vez".

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E continuou: "Flick e Deco chegaram à conclusão sensata: a única receita para compensar o 'fracasso' de Julián era simplesmente não contratar ninguém, ou pelo menos não contratar um jogador estrutural, levando em conta que Gabriel Jesus, caso jogue como atacante de referência, provavelmente não passará de uma mera opção de reserva".

E prosseguiu o articulista: "Nada se parece mais com o Barcelona de Cruyff anterior a Romário — o Barcelona dos três primeiros títulos, que conquistou também a Liga dos Campeões — do que este Barcelona de Flick, que joga como ele, sem uma referência fixa no ataque, com qualquer jogador disposto a chegar à posição de '9' vindo de trás, e sem necessidade de ocupar o espaço previamente".

E completou: "Diz-se nestes dias que não havia necessidade de um camisa nove, porque o nove é Raphinha, mas até isso não é totalmente preciso, porque Lamine também exerce a função de nove, assim como Fermín, e quem sabe se Gordon não acaba fazendo o mesmo. A questão é que não há um nove simplesmente porque todos são o nove, ou podem ser, ou podem simplesmente preparar os companheiros para se transformarem em atacantes".

E acrescentou Folch: "Por isso as estatísticas mostram um número esmagador: após quatro rodadas de LaLiga, o Barcelona tem três jogadores entre os cinco primeiros na lista de artilheiros. E não é apenas uma questão de números, pois o arranque da terceira temporada de Flick é, sem dúvida, o de maior dinâmica, criação de oportunidades e velocidade de jogo".

E concluiu: "Retirar um camisa nove de referência como Lewandowski foi como retirar uma tampa: a equipe está em um estado de graça impressionante, a anos-luz de seus supostos concorrentes, e envia sinais de que, desta vez de verdade, está prestes a dar o salto definitivo para a elite da Europa e a disputar seriamente a Liga dos Campeões. Julián, lamentamos dizê-lo, mas... que bom que você não veio!".

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