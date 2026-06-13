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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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EUA, Pochettino sobre Pulisic: “Ele estava com dificuldade para andar, mas esperamos que não seja nada grave”

Copa do Mundo
C. Pulisic
Estados Unidos

O técnico dos Estados Unidos deu uma atualização sobre o estado de Pulisic, que saiu de campo no intervalo durante a partida contra o Paraguai

Os anfitriões dos EUA deram uma demonstração de força na noite passada, ao derrotarem o Paraguai por um contundente 4 a 1. O técnico da seleção americana também deu uma atualização sobre o estado de Christian Pulisic, substituído por precaução no intervalo devido a um problema na panturrilha: “Ele levou uma pancada na panturrilha e, no final do primeiro tempo, começou a sentir um incômodo, então não quisemos correr riscos. Ele estava com dificuldade para andar. Mas esperamos que não seja nada grave e que ele possa estar pronto para o próximo jogo”, declarou à ESPN.

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