EUA, Pochettino sobre Pulisic: “Ele estava com dificuldade para andar, mas esperamos que não seja nada grave”

Os anfitriões dos EUA deram uma demonstração de força na noite passada, ao derrotarem o Paraguai por um contundente 4 a 1. O técnico da seleção americana também deu uma atualização sobre o estado de Christian Pulisic, substituído por precaução no intervalo devido a um problema na panturrilha: “Ele levou uma pancada na panturrilha e, no final do primeiro tempo, começou a sentir um incômodo, então não quisemos correr riscos. Ele estava com dificuldade para andar. Mas esperamos que não seja nada grave e que ele possa estar pronto para o próximo jogo”, declarou à ESPN.