"Eu sei do que sou capaz. Não esperava que o Feyenoord fosse me emprestar"

Em uma entrevista franca à revista FC Dordrecht Magazine, Stéphano Carrillo falou sobre seu primeiro ano na Holanda. O mexicano também revelou que não esperava ser emprestado pelo Feyenoord.

Carrillo foi contratado pelo Feyenoord em fevereiro de 2025 por 2,5 milhões de euros, por Dennis te Kloese. O clube o contratou do Santos, do México.

No verão passado, ele foi emprestado pelo clube de Roterdã ao FC Dordrecht, onde jogam outros jogadores emprestados pelo Feyenoord. O fato de ter sido emprestado foi uma surpresa para Carrillo.

“Eu não esperava ser emprestado”, começa o atacante. “Você precisa se acostumar novamente a um novo estilo de jogo e a um novo ambiente.”

“Sei do que sou capaz, mas às vezes isso não aparece logo. Agora me sinto cada vez mais à vontade e a confiança também está voltando”, conclui ele.

Carrillo jogou 34 vezes nesta temporada pela equipe do técnico Dirk Kuijt. Ele marcou quatro gols. Não deu nenhuma assistência.