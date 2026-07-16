“Eu os conheço muito bem”... Messi assusta os espanhóis com uma mensagem explosiva!

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, divulgou uma mensagem polêmica antes do tão aguardado confronto contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que conhece bem a seleção espanhola e seus jogadores — o que muitos consideraram um aviso antecipado à “La Roja” antes do confronto de domingo.

A Argentina garantiu sua vaga na final após vencer a Inglaterra por 2 a 1, enquanto a Espanha se classificou ao eliminar a França por 2 a 0, marcando assim o encontro entre as duas seleções em uma das partidas mais esperadas da história do torneio.

Em declarações à rede “DirecTV Sports”, Messi disse: “A Espanha é uma seleção fantástica, com um estilo de jogo que conheço bem; eles têm uma filosofia de futebol que seguem há muitos anos”.

O capitão da Argentina acrescentou: “Conheço muitos jogadores, e vários deles jogam pelo Barcelona, time que adoro e acompanho constantemente; por isso, espero uma partida bastante equilibrada”.

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As palavras de Messi têm um significado especial, já que ele passou a maior parte de sua carreira vestindo a camisa do Barcelona, o que o torna muito familiarizado com a maneira como jogam várias estrelas da seleção espanhola, tanto em termos de movimentação quanto da filosofia de posse de bola que caracteriza o futebol espanhol.

Messi espera liderar a Argentina na defesa do título da Copa do Mundo e conquistar o troféu pela segunda vez consecutiva, enquanto a Espanha busca recuperar a glória mundial e impedir que o capitão do “Tango” alcance um novo marco histórico.