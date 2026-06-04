"Eu o colocaria ao lado de Malen no ataque da seleção holandesa"

Theo Janssen não considera Memphis Depay bom o suficiente para ser o líder do ataque da seleção holandesa no início da Copa do Mundo. O técnico amador e analista apresenta, no programa “De Oranjezomer”, sua linha de ataque ideal para a seleção holandesa.

“Memphis é um jogador importante. O jogador mais importante em termos de gols marcados pela seleção holandesa. Mas se eu fosse montar uma escalação, Memphis não estaria nela”, afirma Janssen, que considera que o maior artilheiro de todos os tempos da Oranje não está, no momento, à altura de uma vaga no time titular.

“Eu colocaria Brian Brobbey ao lado de Donyell Malen. Com Cody Gakpo atrás deles”, aconselha o analista gratuitamente a Ronald Koeman. “Eu jogaria de forma diferente, com um sistema diferente. Porque se vê que a Holanda não está jogando muito bem. Contra a Argélia ainda foi aceitável em termos de criação de chances.”

Janssen viu a Seleção Holandesa perder por 0 a 1 da Argélia no chamado jogo de despedida. “Isso não dá uma boa sensação de cara para a Copa do Mundo. Esse jogo dá para aceitar. Acho que foram feitas doze substituições. Quase todo mundo jogou. Isso já é algo especial.”

“E a gente quer se despedir de uma maneira legal. Para o povo holandês, a gente quer mostrar um bom jogo. E isso não aconteceu. Então, todo mundo vai agora para a Copa do Mundo com a sensação de: ‘será que vai dar certo?’”, disse o um tanto cético Janssen.

O ex-meio-campista, aliás, não tem objeções quanto às vagas de titular para Memphis e Malen. “Em um esquema com dois atacantes, eles podem jogar muito bem juntos. Em um esquema com três atacantes, fica um pouco mais complicado para o Malen na direita, ele precisa jogar no eixo.”

Malen foi escalado como titular por Koeman contra a Argélia. Memphis começou como reserva no segundo tempo e Wout Weghorst entrou pouco antes do fim. Não foi o suficiente para evitar uma derrota em casa.