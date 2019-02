“Eu não penso no City”, diz Klopp após goleada do Liverpool

O treinador dos Reds elogiou a exibição de sua equipe nos 5 a 0 sobre o Watford e avaliou a briga pelo título da Premier League

Jurgen Klopp não escondeu o ânimo após os 5 a 0 aplicados pelo Liverpool sobre o Watford, nesta quarta-feira (27), em duelo válido pela 28ª rodada da Premier League. O resultado, necessário ainda mais após o empate dos Reds com o Manchester United, mantém a equipe treinada pelo alemão na ponta da tabela.

“Era exatamente o jogo que precisávamos. Em um jogo que você vence por 5 a 0 e todo mundo atua em um nível tão alto, e que você ainda pode dizer que os seus dois volantes fizeram um jogo defensivo espetacular, o goleiro precisou fazer duas defesas espetaculares, e aí você vê a qualidade do adversário. Todo o restante foi excepcional”, disse após o jogo.

“Amanhã será um outro dia, nós precisamos lidar com todas essas coisas, mas por hoje apresentamos um futebol fantástico e estou realmente feliz pelos rapazes, porque eles mereciam muito”.

Klopp também destacou a reação dos seus jogadores após exibições aquém do esperado no clássico contra o United e nos jogo de ida das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern.

“É sobre demonstrar a sua reação, sempre. Mas não a reação sobre as coisas que estamos falando. Nós queríamos jogar assim todos os dias. Às vezes isso é possível, outras vezes um pouco menos, mas é preciso ser estável e os rapazes sempre foram estáveis e muito fluentes na parte ofensiva. É bom. Foi um bom exemplo de como deveria ser o futebol. Vamos tentar repetir isso”.

Por fim, Klopp garantiu que não se preocupa com os resultados do Manchester City. A equipe treinada por Guardiola está apenas a um ponto dos Reds e venceram o West Ham por 1 a 0 também nesta quarta.

“Nós precisamos apenas jogar futebol e também ganhar os jogos, e aí veremos o que pode acontecer. Não é que eu vá para o vestiário, alguém me diz o resultado (do City) e eu tenha um ataque cardíaco. É uma coisa normal. Se você está na liderança, é bem provável que todos os concorrentes vençam. Funciona assim. É a única vantagem que que você tem quando luta para seguir na liderança, porque os outros times perdem um pouco mais do que nós. Eu não penso sobre o City, mas é claro que eu esperava (a vitória)”.

