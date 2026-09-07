O zagueiro Daniel Carvajal está oficialmente sem clube após sua saída do Real Madrid, então ele também poderia assinar com uma nova equipe a qualquer momento, mesmo fora da janela de transferências. Recentemente, houve especulações sobre um acerto com o Liverpool.

"Acho que estão falando de Liverpool, Carvajal e um lateral-direito. Então, sim, eu diria Liverpool", alimentou ainda mais os rumores o ex-jogador da seleção inglesa Joleon Lescott em um programa da TNT Sports. O insider de transferências David Ornstein não o contradisse.

Não é segredo que os Reds não estão totalmente satisfeitos com a situação atual na posição de lateral-direito. Conor Bradley ainda ficará fora por mais tempo após sua cirurgia no joelho, e o versátil Joe Gomez também está lesionado.

No momento, Jeremie Frimpong é a única opção para o técnico Andoni Iraola, embora o ex-jogador do Leverkusen ainda não tenha convencido até aqui e, por isso, Ronald Araujo, emprestado pelo Barcelona, tenha sido testado naquela posição na vitória por 2 a 0 sobre o Ipswich Town.

Enquanto isso, o contrato de Carvajal não foi renovado em Madri após 450 jogos oficiais, depois de ele ter desempenhado apenas um papel secundário pelos Merengues na temporada passada, após uma ruptura do ligamento cruzado em outubro de 2024 e seu retorno no verão de 2025.