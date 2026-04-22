"Eu detestava o Ajax, mas quando eles ligaram, o ódio desapareceu rapidamente"

Jan Wouters revelou detalhes sobre sua transferência para o Ajax em conversa com o agente Rob Jansen. O volante jogava no FC Utrecht e detestava o clube de Amsterdã, mas esse ódio desapareceu rapidamente quando Johan Cruijff demonstrou interesse.

Wouters passou pela base do FC Utrecht e foi contratado pelo Ajax em 1986, aos 26 anos. O clube de Amsterdã pagou 300 mil euros por seus serviços.

“Quando eu jogava no FC Utrecht, sempre havia ódio pelo Ajax”, começa o jogador que disputou 70 partidas pela seleção holandesa. “Acho que isso era mais por causa de um sentimento de inferioridade.”

“Quando Tonny Slot Bruins veio à minha casa e disse que Johan Cruijff gostaria de me ter no Ajax, o ódio pelo clube desapareceu muito rapidamente”, continua ele.

No total, Wouters disputou 194 partidas pelo Ajax. Nelas, marcou 26 gols e deu 10 assistências. Ele foi campeão com o Ajax em 1990 e, dois anos depois, conquistou a Copa da UEFA com o clube.

Mais tarde, ele também conquistou o título alemão com o Bayern de Munique. Em 1988, ele integrou a seleção holandesa que venceu o Campeonato Europeu.