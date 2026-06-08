Etienne Vaessen: “Sou visto como alguém que se opõe ao Ajax, mas…”

Etienne Vaessen relembrou detalhadamente no programa D’n Hoefcast a fase final tumultuada da partida entre FC Groningen e Ajax (2 a 2), em maio do ano passado. Os amsterdenses perderam o título nacional, em parte devido ao empate e ao importante papel desempenhado por Vaessen nesse resultado.

“Em determinado momento, ficou claro que poderíamos ajudar o PSV”, começa Vaessen sua história. “Eu tinha dado uma entrevista à RTV Noord, na qual me perguntaram três vezes: ‘Quem você espera que seja campeão?’. Eu não queria dizer nada sobre isso, mas depois de três perguntas, respondi: ‘Que seja o PSV, afinal eu sou de Brabant’.”

O goleiro do Groningen conta que, por causa dessa declaração, já estava sob pressão antes da partida. “Em determinado momento, o placar estava 2 a 1 e então veio aquele tiro livre. Pensei por dez segundos se deveria causar um pouco de confusão ou se deveria ficar mais no meio.”

“Então vi o Wijndal parado e simplesmente dei uma pancada nele”, continua Vaessen. “Aí rolou aquela confusão e eles ficaram completamente desorientados. Levei um cartão amarelo, então acabei sendo suspenso (quinto cartão amarelo, red.) e ainda tive uma discussão com o Henderson.”

“Eu disse a ele: ‘essa vai entrar, pode apostar’. Aí ele disse que eu era um palhaço, e eu respondi: ‘sim, é verdade’. Bem, no fim das contas a bola entrou, muita emoção veio à tona e, depois do apito final, a coisa deu errado.”

Vaessen já consegue olhar para trás com bastante realismo. “Eu entendo os jogadores do Ajax também, porque eu estava simplesmente irritando pra caramba naquele jogo. Então, eles vieram me cobrar. Eu também não fujo de ninguém. Klaassen deu joelhadas nas minhas bolas, Brobbey me agarrou...”

“Eu respondi: ‘Vocês não são campeões agora, quem vai ser é o PSV na próxima semana’. Eu entendo eles, eu teria feito a mesma coisa. Aí veio aquele assistente também e me agarrou, depois a coisa saiu um pouco do controle. Não estou justificando nada. Mas agora estou sendo rotulado como anti-Ajax… Jogamos contra eles recentemente em Volendam, parecia que eu tinha levado o clube deles à falência.”