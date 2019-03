Estudo diz que Neymar sofre com pressão; CR7 seria "imune"

Pesquisadores compararam o desempenho e decisões de um jogador submetido a alta pressão com as atuações em condições normais

Pesquisadores da “KU Leuven” junto ao ‘SciSports” desenvolveram um estudo para determinar o quanto a pressão afeta os jogadores em campo e como eles se saem em tempos de estresse competitivo. Os cientistas de ambas empresas analisaram quase 7.000 partidas de sete competições diferentes, e o resultado desta análise mostrou que Cristiano Ronaldo, por exemplo, está imune à pressão: “seu desempenho é constante em todos os cenários da partida”.



(Foto: Getty Images)

Neymar, por sua vez, parece se afogar sob estresse. "Ele toma decisões piores quando há muita pressão", revela o pesquisador da SciSports, Jan Van Haaren.

O estudo também revelou que Sergio Aguero, atacante do Manchester City, se destaca sob pressão. O argentino toma melhores decisões sob pressão quando está com a bola e as executa melhor as jogadas. Eden Hazard, igual Neymar, também é afetado em campo devido ao estresse: “ele executa bem suas ações, mas toma decisões piores”.

Outros exemplos destacados no estudo são Luis Suárez e Dembélé. O atacante uruguaio não é afetado pela pressão durante as decisões, mas suas jogadas ficam abaixo do esperado. O francês, no entanto, melhora as decisões e, como o companheiro de Barcelona, não tem êxito ao realizar as ações.

Para chegar a essas conclusões, os investigadores da KU Leuven e SciSports utilizaram determinados critérios: as condições que cercam um jogo (fora ou dentro de casa, se o resultado terá um grande impacto sobre o resto da temporada e se o rival é conhecido pelo jogador), o desenvolvimento do jogo (caso a pontuação mude diretamente posições na tabela ou se estiver chegando ao fim do torneio), além da tensão antes do jogo e durante a partida.



(Foto: Getty Images)

"Nosso modelo combina esses diferentes parâmetros e calcula a pressão minuto a minuto", explicou o cientista Pieter Robberechts.

Ainda segundo os pesquisadores, o estudo poderá ser útil aos treinadores, já que vão poder determinar a pressão em cima de seus atletas. Graças aos resultados, se houver uma partida crucial, o técnico terá a possibilidade de selecionar os jogadores que tiverem melhor desempenho sob pressão.

"Os estudos também podem ter benefícios no mercado de transferências. Se um clube está disposto a pagar milhões por novo jogador, é importante saber se o mesmo está imune ao estresse. Por exemplo, nossas análises revelam que Liverpool tem uma política de transferência engenhosa. Procuram melhores jogadores executam bem o trabalho sob alta pressão. Não podemos dizer com certeza se esta é uma estratégia deliberada ou não, mas é notável ", disse o pesquisador da SciSports, Lotte Bransen.