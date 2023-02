Estudiantes x Lanús ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada nesta segunda-feira (13), no Jorge Luis Hirschi; veja como acompanhar em tempo real

Estudiantes e Lanús se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada do Campeonato Argentino. A partida poderá ser acompanhada em tempo real na GOAL.

Com um empate e uma derrota, o Estudiantes quer conquistar sua primeira vitória na competição em casa. A equipe, que terá dois desfalques para o duelo, vem de uma classificação para a segunda fase da Copa da Argentina após bater o Indepediente Chivilcoy.

Do outro lado, o Lanús vem de uma vitória heroica com dois jogadores a menos no último jogo. A equipe ocupa o quinto lugar, com seis pontos conquistas, mas com um jogo em relação aos primeiros colocados.

Em toda a história, este será o 65º duelo das equipes. O Estudiantes, por sua vez, conquistou 23 vitórias, empatou 27 e perdeu 14 vezes para o Lanús.

Prováveis escalações

Provável escalação do Estudiantes: Andujar; Godoy, Núñez, Guasone, Mas; Rodriguez, Godoy, Ascacíbar, Rollheiser; Boselli e Carillo.

Provável escalação do Lanús: Acosta; Di Placido, Lema, Canale, Aguirre; Loaiza, Belmonte e Acosta; Esquivel, Vega e Díaz.

Desfalques

Estudiantes

Zaid Romero e Ezequiel Munoz, lesionados, estão fora.

Lanús

Juan Sánchez Miño e José Sand, machucados, são desfalques certos. Morales e Luciano Boggio, expulsos, também desfalcam o time.

Quando é?