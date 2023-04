Estudiantes de La Plata x Talleres ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela 13ª rodada do torneio; veja como acompanhar na TV e na internet

Estudiantes e Talleres se enfrentam na noite deste domingo (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino. A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil.

O Estudiantes vem de quatro jogos sem derrotas no Campeonato Argentino, sendo três vitórias e um empate. Na última partida, o Estudiantes bateu o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera. A equipe soma 18 pontos em 12 jogos disputados.

Do outro lado, o Talleres também vem de quatro jogos sem derrotas no Campeonato Argentino. No período, foram duas vitórias e dois empates. A equipe soma 21 pontos em 12 jogos disputados.

Prováveis escalações

Estudiantes: Mariano Andújar; Juan Cruz Guasone, Luciano Lollo, Zaid Romero; Leonardo Godoy, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar, Gastón Benedetti; Benjamín Rollheiser, Mauro Boselli.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Rodrigo Villagra, Rodrigo Garro, Diego Valoyes, Nahuel Bustos, Francisco Pizzini; Michael Santos.

Desfalques

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Talleres

Sem desfalques confirmados.

