A cervejaria espanhola Estrella Galícia assumirá o comando da Ferroviária S/A nos próximos dias. A empresa chegou a um acordo com a MS Sports, do empresário Saul Klein, acusado de crimes sexuais contra 14 mulheres.

A GOAL apurou que os detalhes já foram definidos, e a empresa iniciará o seu trabalho à frente do clube nos próximos dias.

A Estrella Galícia irá pagar cerca de R$ 30 milhões para assumir o comando do clube, conforme apurado pela reportagem. A forma de pagamento não foi revelada.

Tiago Pavini/Ferroviária SA

Há conversas desde fevereiro de 2022 para que a empresa espanhola adquira o clube. As tratativas se arrastaram, mas chegaram a um desfecho no início desta semana.

Além de disputar a Série A1 do Campeonato Paulista, a Ferroviária disputa a Série D do Campeonato Paulista. É no futebol feminino, no entanto, que o clube desfruta grande sucesso: as Guerreiras Grenás conquistaram o título da Copa Libertadores em 2015, torneios nacionais e regionais, e disputam atualmente a elite do Campeonato Brasileiro da modalidade.