Estrelas do Atlético falham na disputa de pênaltis: Real Sociedad conquista a taça

A Real Sociedad conquistou a Copa del Rey após uma final emocionante contra o Atlético de Madrid. Os bascos levantaram a taça nos pênaltis (3 a 4), depois de um empate em 2 a 2 ao fim dos 120 minutos no Estádio La Cartuja. Para a Sociedad, esta é a quarta conquista da Copa da Espanha na história do clube.
Para Antoine Griezmann, foi uma partida especial: o craque do Atlético – que conquistou a taça em 2021 com o FC Barcelona – vai deixar a Espanha e disputou sua última final da Copa del Rey. A partida começou de forma espetacular, com um gol de abertura historicamente rápido. Já aos 14 segundos, Ander Barrenetxea cabeceou para o gol, após Giuliano Simeone falhar ao tentar controlar um passe longo. O Atlético teve que partir imediatamente para a reação e buscou o ataque com ênfase por meio de Ademola Lookman.
A equipe de Diego Simeone se recuperou e empatou aos 18 minutos. Lookman girou habilmente dentro da área e chutou com precisão no canto oposto, fazendo 1 a 1. A partida continuou oscilando, com chances para ambas as equipes e uma ligeira vantagem para os bascos.
Pouco antes do intervalo, o Real Sociedad voltou a marcar. Após uma entrada tardia do goleiro Juan Musso em Guedes, o árbitro Javier Alberola Rojas marcou pênalti, e Mikel Oyarzabal converteu, fazendo 1 a 2.
No segundo tempo, o Atlético teve muita posse de bola, mas por muito tempo faltou criatividade de verdade. Tentativas de Griezmann, Lookman e Julián Álvarez, entre outros, criaram perigo, mas o goleiro Unai Marrero manteve sua equipe na luta. Por outro lado, o Real Sociedad continuou à espreita no contra-ataque e também teve oportunidades.
A tensão aumentou nos minutos finais, quando o Atlético se lançou com tudo para o ataque. Aos 83 minutos, saiu o merecido empate: após jogadas de Marcos Llorente e Thiago Almada, a bola chegou a Álvarez, que com um belo chute colocou o 2 a 2 no placar.
Na prorrogação, o Real Sociedad parecia inicialmente ser a melhor equipe. Musso teve que fazer várias defesas, inclusive em chutes de Luka Sučić e Orri Óskarsson. O Atlético respondeu, entre outras coisas, com um chute forte de Julián Álvarez que acertou a trave.
Não houve mais gols, e seguiu-se a disputa de pênaltis. Para o Atlético, a disputa começou de forma dramática, com erros de Alexander Sørloth e Álvarez na marca dos 11 metros. A Sociedad perdeu seu segundo pênalti, cobrado por Orri Óskarsson, mas converteu os quatro restantes, vencendo a disputa por 3 a 4. O pênalti decisivo foi marcado por Pablo Marín, no ângulo superior.