Estrela Vermelha x Manchester City: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), na Sérvia; veja como acompanhar na TV e na internet

Estrela Vermelha e Manchester City se enfrentam na tarde desta quarta-feira (13), a partir das 14h45 (de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, na Sérvia, pela última rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Manchester City busca encerrar a primeira fase com 100% de aproveitamento no Grupo G. Na última rodada da Premier League, os Citizens venceram o Luton Town por 2 a 1.

Do outro lado, o Estrela Vermelha, na lanterna do grupo, com apenas um ponto, ainda busca a primeira vitória no torneio. Até aqui, foram quatro derrotas e um empate. Na rodada de estreia da Champions, o City venceu o time da Sérvia por 3 a 1.

Prováveis escalações

Estrela Vermelha: Omri Glazer; Nedeljkovic, Djiga, Dragovic, Srdjan Mijailovic, Rodic; In-Beom, Marko Stamenic, Mirko Ivanic; Krasso, Osman Bukari. Técnico: Barak Bakhar.

Manchester City: Stefan Ortega; Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji, Sergio Gomez; Kalvin Phillips, Kovacic; Bobb, Matheus Nunes, Jack Grealish; Julián Alvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Estrela Vermelha

Sem desfalques confirmados.

Manchester City

Haaland; Jeremy Doku e De Bruyne seguem como desfalques.

Quando é?