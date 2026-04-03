Estrela do Senegal: Estávamos dispostos a dormir numa lixeira diante do Marrocos

Idrissa Gana Gaye, craque da seleção do Senegal e do Everton inglês, afirmou nesta sexta-feira que as circunstâncias e a tensão que antecederam a final da Copa Africana das Nações de 2025 contra o Marrocos “foram algo natural”, rejeitando o exagero em torno dos acontecimentos que marcaram o confronto.

Gaye declarou, durante entrevista à revista francesa “Onze Mondial”: “Tudo o que aconteceu antes da final foi totalmente normal... Nós sabíamos disso, mas as pessoas exageram demais”.

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O experiente jogador senegalês acrescentou, enfatizando a solidez das relações entre os dois povos: “Antes da final, e mesmo antes da Copa Africana das Nações, todos sabiam das boas relações entre marroquinos e senegaleses. Essa relação maravilhosa dura há anos e não devemos estragá-la... Eles são amigos e irmãos”.

E continuou: “Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas sim tenso, mas estávamos preparados para tudo... Estávamos calmos e concentrados a 200%... Qualquer coisa pode acontecer, mas isso não nos afetará, nem emocionalmente nem mentalmente... Chegamos até a dizer a nós mesmos: se nos colocarem na lata de lixo, dormiremos nela e ficaremos em silêncio”.

As declarações de Jay surgiram em meio a uma acirrada polêmica sobre a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) de retirar o título do Senegal e concedê-lo ao Marrocos, após considerar os Leões da Teranga desistentes da final do campeonato.